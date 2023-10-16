Трамп назвал очередное интервью Байдена шуткой и вкладом в предвыборную кампанию демократов

Журналисты с телеканала CBS взяли у главы Белого дома интервью. По мнению экс-президента Дональда Трампа, репортеры обращались при этом с Байденом как с потерявшимся ребенком.

По утверждению бывшего американского лидера, его соперника во время записи интервью откровенно вели и вытаскивали. Все вопросы, которые ему задавали, уже содержали в себе ответ.

«В каждом вопросе уже содержался ответ, и задавались они так вяло и таким извиняющимся тоном, что эту шутку следует расценивать как вклад в кампанию Демократической партии», - написал он в принадлежащей ему социальной сети.

Байден задался вопросом, почему СМИ так рьяно защищают Байдена, даже несмотря на то, что он является самым коррумпированным и некомпетентным президентом Соединенных Штатов за всю их историю.