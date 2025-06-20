Трамп назвал отправку военных на территорию Ирана крайней мерой

По мнению американского лидера Дональда Трампа, отправка военных США в Иран — это крайняя мера. Об этом он заявил журналистам, комментируя возможность отправки военнослужащих США в Иран в случае нападения на эту страну.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он готов дать Ирану максимум две недели на то, чтобы достичь соглашения по ядерной программе страны.

«Я не собираюсь говорить о сухопутных войсках. Сухопутные силы — это крайняя вещь, которую вы хотите делать», — уточнил журналистам Трамп.

Накануне представитель Белого дома, Каролин Левитт, сообщила журналистам о заявлении президента США Дональда Трампа. В своём заявлении Трамп выразил готовность к переговорам с Ираном в ближайшем будущем. Он также отметил, что в течение двух недель примет решение о дальнейших действиях.

Левитт подчеркнула, что Трамп не исключает возможности применения силы в отношении Ирана. Она также сообщила о том, что США продолжают поддерживать контакты с Ираном как напрямую, так и через посредников.