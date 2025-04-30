Трамп назвал Путина «очень умным и хитрым человеком»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Украине и высказался о роли президента России Владимира Путина в конфликте. В эфире телеканала News18 американский лидер назвал Путина «умным и хитрым человеком».

По мнению Трампа, у российского президента изначально не было намерений быстро завершить этот конфликт.

«Мы поговорили после того, как я победил на выборах. Думаю, мы заключим сделку. Я не могу это гарантировать, сделка есть сделка, и все бывает, но я думаю, что мы это сделаем», — сказал Трамп.

По мнению президента США, без его прихода к власти ситуация на Украине могла бы развиваться еще более трагично и привела бы к еще большим жертвам. По словам Трампа, Путин будет вынужден пойти на уступки для мирного урегулирования конфликта.

Ранее издание Axios раскрыло детали разговора президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в Ватикане.