Трамп назвал самый легкий вопрос после заключения сделки о мире на Украине

Он подчеркнул, что самое сложное — это добиться сделки по заключению мира на Украине.

Обращаясь к представителям СМИ, глава Белого дома призвал позволить ему сначала заключить мир, заверив, что все остальные вопросы будет решить намного проще.

Ранее Трамп заявил о поддержке инициативы о размещении европейских военных на Украине. Глава Белого дома сообщил, что по-прежнему считает, что Соединенные Штаты не должны нести основные обязанности по обеспечению безопасности Украины. Они готовы предоставить эту роль европейским странам.