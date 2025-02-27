Трамп назвал самый легкий вопрос после заключения сделки о мире на Украине
Трамп высказался о размещении миротворцев на Украине
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Вопрос размещения миротворцев на Украине «решить легче всего», заявил на своем первом заседании кабинета министров президент США Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что самое сложное — это добиться сделки по заключению мира на Украине.
Обращаясь к представителям СМИ, глава Белого дома призвал позволить ему сначала заключить мир, заверив, что все остальные вопросы будет решить намного проще.
Ранее Трамп заявил о поддержке инициативы о размещении европейских военных на Украине. Глава Белого дома сообщил, что по-прежнему считает, что Соединенные Штаты не должны нести основные обязанности по обеспечению безопасности Украины. Они готовы предоставить эту роль европейским странам.