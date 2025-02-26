Трамп заявил о поддержке инициативы о размещении европейских военных на Украине

Президент США Дональд Трамп счел хорошей идеей разместить на Украине так называемых миротворцев из европейских стран. Его слова привело РИА Новости.

Глава Белого дома сообщил, что по-прежнему считает, что Соединенные Штаты не должны нести основные обязанности по обеспечению безопасности Украины. Они готовы предоставить эту роль европейским странам.

«Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев, и я думаю, что это хорошая идея», — указал он.

Трамп также заявил, что такие задачи больше подходят для государств Евросоюза, поскольку Украина является их соседом.

Ранее в западной прессе назвали вероятные места размещения европейских «миротворцев» на украинской территории. Согласно СМИ военных разместят в городах, портах, на атомных электростанциях и других ключевых объектах инфраструктуры.