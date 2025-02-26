Трамп заявил о поддержке инициативы о размещении европейских военных на Украине
Трамп поддержал идею Франции и Британии о так называемых миротворцах на Украине
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Президент США Дональд Трамп счел хорошей идеей разместить на Украине так называемых миротворцев из европейских стран. Его слова привело РИА Новости.
Глава Белого дома сообщил, что по-прежнему считает, что Соединенные Штаты не должны нести основные обязанности по обеспечению безопасности Украины. Они готовы предоставить эту роль европейским странам.
«Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев, и я думаю, что это хорошая идея», — указал он.
Трамп также заявил, что такие задачи больше подходят для государств Евросоюза, поскольку Украина является их соседом.
Ранее в западной прессе назвали вероятные места размещения европейских «миротворцев» на украинской территории. Согласно СМИ военных разместят в городах, портах, на атомных электростанциях и других ключевых объектах инфраструктуры.