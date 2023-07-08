Трамп назвал себя единственным, кто сможет предотвратить третью мировую войну

Завершить боевые действия в Украине и предотвратить третью мировую войну можно, но для этого необходимо полностью сменить нынешнюю администрацию в Белом доме, которая ведет США к апокалипсису, считает миллиардер.

Как заявил Трамп на митинге перед своими сторонниками в штате Айова, все указанное под силам только ему. И только он якобы является тем самым миротворцем, который спасет США и весь мир.

«Я единственный кандидат, который может выступить со следующим обещанием. Я предотвращу третью мировую войну, а именно к ней мы движемся. Мы движемся в сторону третьей мировой войны», - цитирует политика ТАСС.

Он также в очередной раз пообещал, что закончит войну на Украине в течение первых же 24 часов, после того, как победит на президентских выборах и въедет в Белый дом. При этом политик подчеркнул, что занимает сторону Киева или Москвы.

«Все задаются вопросом, смогу ли я это сделать. Разумеется, смогу остановить войну. Знаете, на чьей я стороне? Я хочу, чтобы перестали погибать люди, вот на чьей я стороне», - заявил Трамп.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласят, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.