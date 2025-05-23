Трамп назвал условие для переговоров с ЕС по решению о пошлинах

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует пересматривать свое решение о введении импортных пошлин в размере 50% на ряд товаров из Европейского союза (ЕС). Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

Американский лидер напомнил, что решение о начале применения пошлин вступит в силу с 1 июня.

«Я не стремлюсь заключить сделку. Мы и так заключили сделку [с пошлинами] на уровне 50%. Но, повторюсь, пошлины не будут действовать, если они [страны ЕС] создадут производство здесь [в США]», — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, пошлины могут быть временно отложены, если европейские страны начнут строительство предприятий на территории США. Трамп предложил обсудить этот вопрос как возможное условие для отсрочки внедрения импортных тарифов.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Apple пошлинами в размере 25%, если компания не будет производить iPhone на территории Соединенных Штатов.