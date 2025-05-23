Трамп пригрозил Apple пошлинами в размере 25%, если компания не будет производить iPhone в США

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Apple вводом пошлин в том случае, если компания не перенесет производство iPhone в США. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление политика в соцсети.

По словам Трампа, он ранее уже проинформировал главу американской компании Тима Кука о том, что айфоны, которые продаются в США, должны производиться и собираться в США, а не в Индии или каких-либо других странах. Также Трамп отметил, что если этого не будет сделано, то тогда компания Apple должна будет уплатить Соединенным Штатам пошлину, размер которой составит не меньше 25%.

Напомним, что сейчас в Индии производится примерно 18% мирового количества iPhone, а доля Китая в выпуске телефонов составляет больше 75%.

Недавно стало известно, что жители США заметно чаще стали подавать заявки на получение гражданства Великобритании.