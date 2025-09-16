Хотя конкретные детали потенциального соглашения не раскрываются, вероятно, речь идет о поиске компромиссного решения военного противостояния.

Накануне Зеленский сформулировал свои условия для завершения конфликта. Он настаивает на получении документа, который будет официально поддержан США и Европейским союзом (ЕС).

Киев также ожидает от Белого дома решительных шагов в вопросе военной помощи. В частности, речь идет о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые, как утверждает Зеленский, критически важны для защиты украинского воздушного пространства.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирных граждан ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ.

