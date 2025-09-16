Трамп призвал Зеленского заключить сделку
Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить сделку с Путиным
Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине, передает информационный портал Clash Report.
Хотя конкретные детали потенциального соглашения не раскрываются, вероятно, речь идет о поиске компромиссного решения военного противостояния.
Накануне Зеленский сформулировал свои условия для завершения конфликта. Он настаивает на получении документа, который будет официально поддержан США и Европейским союзом (ЕС).
Киев также ожидает от Белого дома решительных шагов в вопросе военной помощи. В частности, речь идет о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые, как утверждает Зеленский, критически важны для защиты украинского воздушного пространства.
Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирных граждан ДНР и ЛНР, территории которых вместе с Запорожской и Херсонской областями стали частью РФ.
