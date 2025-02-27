Трамп назвал условие, при котором сможет доверять Путину

Американский лидер Дональд Трамп заявил о готовности доверять своему российскому коллеге Владимиру Путину. При этом глава Белого дома подчеркнул, что готов «доверять, но проверять».

Данное заявление он сделал в ходе встречи с британским премьер-министром Киром Стармером. Слова президента США передает Reuters.

Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово и сделка с РФ будет устойчивой.

Ранее сообщалось о том, что американский президент Дональд Трамп и британский премьер Кир Стармер во время встречи в четверг, 27 февраля, обсудили отправку военного контингента на Украину.