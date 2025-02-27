США и Британия собрались обсудить отправку военного контингента на Украину

Американский президент Дональд Трамп и британский премьер Кир Стармер во время встречи в четверг обсудят отправку военного контингента на Украину. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение Белого дома.

Как ожидается, наиболее важная часть предстоящих переговоров Трампа и Стармера будет сосредоточена вокруг Украины, включая возможную отправку так называемых «миротворческих сил» Британии, а также роль Европы в глобальной обороне.

Напомним, ранее стало известно, что в Евросоюзе начали обсуждать новый пакет антироссийских санкций.