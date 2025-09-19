Трамп не будет навязывать условия мирного соглашения России и Украине

Администрация президента США Дональда Трампа не планирует навязывать условия мирного соглашения России и Украине, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Вашингтон готов выступить посредником, но только при согласии обеих сторон конфликта.

В эфире Fox News дипломат подчеркнул, что мирное урегулирование возможно лишь при условии его добровольного принятия Москвой и Киевом. США продолжат поиск дипломатических путей для сведения сторон за столом переговоров, используя при этом доступные рычаги давления.

Уитакер также выразил мнение, что Россия не достигла значительных успехов в ходе специальной военной операции, а состояние экономики страны якобы осложняет дальнейшее продолжение боевых действий. Эти факторы, по его оценке, могут способствовать возобновлению мирного диалога. Ранее администрация Трампа неоднократно заявляла о готовности способствовать политическому урегулированию конфликта при условии соблюдения интересов всех участвующих сторон.

Также сообщалось о том, что на Украине подтвердили отсутствие контактов с Россией.