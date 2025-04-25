Трамп не исключил вероятность встречи с Зеленским в Риме

Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил вероятность проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.

Перед отбытием на траурные мероприятия по случаю кончины папы Франциска президент США, общаясь с прессой в Белом доме, сообщил о планируемых встречах «с большим количеством зарубежных лидеров» в итальянской столице.

Отвечая на вопрос о потенциальной встрече с Зеленским, Трамп отметил, что такая возможность существует, но не предоставил конкретики.

Папа Франциск (аргентинец Хорхе Марио Бергольо), 266-й глава Римско-католической церкви с 2013 года после отречения Бенедикта XVI, скончался 21 апреля. Похоронная церемония, включающая отпевание в соборе Святого Петра и захоронение в базилике Санта-Мария-Маджоре, состоится 26 апреля.

О своем намерении прибыть заявили президенты Бразилии, Франции и США. Ожидается также присутствие делегатов различных церквей и конфессий. Вечером 26 апреля Трамп планирует покинуть Рим и вернуться в Соединенные Штаты.

Ранее в США заявили, что Трамп может обречь Украину на полное уничтожение.