В журнале The American Conservative (AC) заявили , что отказ Владимира Зеленского от мирного соглашения может иметь катастрофические последствия для Украины, вплоть до ее полного уничтожения, по вине президента США Дональда Трампа.

В статье говорится, что в случае, если ни Зеленский, ни Путин не придут к соглашению, или же от сделки откажется только Зеленский, Трамп вполне может оставить Украину без поддержки, обрекая ее на военный конфликт.

Подчеркивается, что терпение Трампа по отношению к украинскому лидеру подходит к концу. Авторы статьи убеждены, что для Украины жизненно необходимо избежать эскалации конфликта с Россией, особенно в условиях отсутствия американской помощи.

Ранее эксперт Кошкин назвал последствия выхода США из переговоров по Украине.