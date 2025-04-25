В США заявили, что Трамп может обречь Украину на полное уничтожение
AC: Трамп бросит Украину, если Зеленский откажется от соглашения
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В журнале The American Conservative (AC) заявили, что отказ Владимира Зеленского от мирного соглашения может иметь катастрофические последствия для Украины, вплоть до ее полного уничтожения, по вине президента США Дональда Трампа.
В статье говорится, что в случае, если ни Зеленский, ни Путин не придут к соглашению, или же от сделки откажется только Зеленский, Трамп вполне может оставить Украину без поддержки, обрекая ее на военный конфликт.
Подчеркивается, что терпение Трампа по отношению к украинскому лидеру подходит к концу. Авторы статьи убеждены, что для Украины жизненно необходимо избежать эскалации конфликта с Россией, особенно в условиях отсутствия американской помощи.
Ранее эксперт Кошкин назвал последствия выхода США из переговоров по Украине.