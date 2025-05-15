Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп не планирует ехать в Турцию на переговоры между Россией и Украиной, которые будут проходить в Стамбуле 15 мая. Об этом со ссылкой на представителей Белого дома сообщает телеканал CNN.

Однако до этого американский лидер рассматривал возможность изменения своего графика поездок на Ближний Восток и планировал прилететь в Турцию, чтобы принять участие в мирных переговорах по Украине.

Делегацию для переговоров с Украиной возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Украину будут представлять президент страны Владимир Зеленский, глава МО Рустем Умеров, глава офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига и другие высокопоставленные чиновники.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о привлечении свыше $1 трлн инвестиций в США во время визита в Эр-Рияд. По его словам, объем подписанных соглашений может достигнуть $600 млрд.