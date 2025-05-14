Трамп заявил о привлечении свыше $1 трлн инвестиций в США во время визита в Эр-Рияд

Президент США Дональд Трамп во время поездки в Саудовскую Аравию заявил об амбициозных планах по привлечению инвестиций в американскую экономику, пишет Reuters.

Американский лидер сообщил, что благодаря заключенным с крупными международными корпорациями сделкам в экономику страны удастся привлечь более $1 трлн. По его словам, объем подписанных соглашений может достигнуть $600 млрд.

Однако аналитики и СМИ поставили под сомнение эти заявления. Агентство Bloomberg отмечает, что реальные объемы инвестиций в ближайшее время не превысят $300 млрд. Некоторые эксперты сравнивают названную Трампом сумму с валовым внутренним продуктом (ВВП) Саудовской Аравии, который составляет примерно $1 трлн.

По данным источников, крупнейшими сделками стали инвестиции, которые поступят в результате заключения сделки с саудовской компанией DataVolt — $20 млрд вложено в развитие дата-центров и энергетической инфраструктуры США.

Кроме того, такие крупные технологические гиганты, как Google, Oracle, Salesforce, AMD и Uber, договорились о вложениях общим объемом $80 млрд в области новых технологий. Также планируется поставка американской военной техники Саудовской Аравии на сумму около $142 млрд в рамках достигнутых договоренностей.

Заключены соглашения о расширении закупок пассажирских самолетов Boeing и разрешении использования спутниковой службы Starlink Илона Маска в авиации и морских перевозках. Кроме того, стороны договорились о совместных проектах в области искусственного интеллекта — компании Nvidia, AMD, Global AI и Amazon создадут инфраструктуру ИИ для саудовской компании Humain.

Ранее сообщалось, что Трамп примет участие в саммите лидеров Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.