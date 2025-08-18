Президент США Дональд Трамп не вышел лично поприветствовать европейских лидеров по их прибытии в Белый дом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и других высокопоставленных гостей встретили лишь сотрудники администрации, но не сам хозяин Овального кабинета.

Это событие заметно контрастирует с тем, как Трамп поприветствовал на Аляске президента России Владимира Путина. В Анкоридже, где состоялась первая с 2019 года встреча двух лидеров, перед российским президентом расстелили красную дорожку. Путина лично встретил Трамп, с которым они обменялись рукопожатиями.

Встреча с главой киевского режима Владимиром Зеленским запланирована на понедельник, 18 августа. Она начнется с минуты на минуты. По данным источников, приближенных к администрации Трампа, глава Белого дома будет принимать только украинскую делегацию — от совместной встречи с лидерами ЕС он отказался.

Ранее стало известно, кто будет сопровождать Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом.