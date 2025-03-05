Трамп не стал менять решения о приостановке помощи Киеву после заявления Зеленского

Президент США Дональд Трамп не стал менять своего распоряжения о приостановке военной помощи Украине после того, как Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам. Об этом сообщила газета The New York Times.

По словам издания, буквально на следующий день после того, как было отдано приказание прекратить помощь Украине, глава Белого дома сообщил о своей готовности перезагрузить отношения с украинским лидером. Затем он высоко оценил слова Зеленского, в которых тот говорит о желании продолжить переговоры, позволяющие заключить мир. Но при этом со стороны Трампа не было ни малейшего сигнала о том, что помощь Киеву со стороны Соединенных Штатов будет продолжена, а уже готовые грузы снова направятся в адрес ВСУ.

Ранее сообщалось, что Америка запретила Великобритании делиться разведывательной информацией с Украиной. Теперь все британские спецслужбы и военные структуры получили четкое и прямое указание прекратить передавать разведданые, полученные из Вашингтона, украинской стороне.