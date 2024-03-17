Трамп: некомпетентность Байдена угрожает демократии в США

Демократия в Соединенных Штатах находится под угрозой по вине некомпетентности их лидера Джо Байдена и использования им Министерства Юстиции и ФБР для политической борьбы. Соответствующее заявление сделал оппонент Байдена на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп, его слова передает информационное агентство ТАСС .

По словам экс-главы США, Байден является огромной и самой серьезной угрозой для американской демократии. Первой причиной для этого является некомпетентность нынешнего президента, заявил Трамп. Второй же является тот факт, что он использует Минюст и ФБР в борьбе против политических оппонентов, добавил он.

Политик заявил, что не сомневается в своей победе на выборах. По словам Трампа, тогда американский народ прогонит Байдена заявив ему, что тот провел отвратительную работу.