Трамп, Некрасов и «бородатый анекдот»: что на самом деле означает совет главы США Украине

В своем Telegram-канале известный политолог охарактеризовал риторику экс-президента США как нечто устаревшее и несерьёзное, сравнив её с «бородатым анекдотом», где «экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета».

Для большей образности Лукьянов также провел параллель со стихотворением Николая Некрасова «Железная дорога», где посторонние люди рассуждают о труде, выполненном другими. По мнению эксперта, смысл заявления Трампа сводится к следующему: «Вы главное оружие приобретайте, а там — вольному воля».

Лукьянов усомнился, что сам американский политик полностью отдает себе отчет в своих словах, когда называет Россию «бумажным тигром» и заявляет о возможности Украины вернуть все территории. Одновременно с этим политолог не исключил, что в Москве эти заявления могут быть расценены как ответная реакция на решение Владимира Путина сохранить ограничения по договору о СНВ.

Ранее Рубио заявил, что Трамп готов продать Украине наступательное оружие.