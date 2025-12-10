Трамп о миграционной политике: «Нам нужны люди из Дании, а не из "адских дыр"»

В ходе публичного выступления перед своими сторонниками в штате Пенсилавания экс-президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал действующую миграционную политику страны.

По информации издания The Hill, политик заявил, что Америка вынуждена принимать чрезмерное количество выходцев из проблемных государств, которые он охарактеризовал резкой метафорой.

«Я объявил о постоянном запрете на миграцию из стран третьего мира, в том числе из таких адских дыр, как Афганистан, Таити, Сомали и многих других стран», — отметил политик.

Это заявление было встречено одобрительными аплодисментами аудитории.

Трамп также поделился деталями неформальной беседы с представителями Демократической партии, состоявшейся перед митингом. По его словам, оппоненты в частном разговоре задали вопрос, почему поток мигрантов в США формируется преимущественно за счет граждан развивающихся стран.

Экс-президент выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, противопоставив иммиграцию из скандинавских стран и нестабильных регионов. Он пояснил, что предпочёл бы видеть в Америке больше «хороших людей» из благополучных Дании, Норвегии или Швеции, нежели переселенцев из Сомали, где, по его оценке, «царит катастрофа».

Ранее Трамп заявил, что из-за миграционного кризиса Европа «катится в ад».