Трамп о решении Байдена отказаться от выборов: он войдет в историю страны как худший президент в истории

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп высказался по поводу отказа его соперника Джо Байдена от даль нейшей борьбы на пост главы Белого дома.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, глава Белого дома Джо Байден самолично снял свою кандидатуру и отказался участвовать в президентской гонке. При этом как гласит текст его обращения к нации, он продолжит исполнять обязанности президента США до конца срока.

По словам Трампа, Байден войдет в историю страны как худший президент в истории, написал миллиардер в соцсетях.

«Худший президент в истории страны», — написал Трамп в True Social.

Ранее отказ Байдена идти на выборы прокомментировали в российском МИД.