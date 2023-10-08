Трамп объяснил атаку на Израиль слабостью Соединенных Штатов
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Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что атака на Израиль произошла по вине слабости его государства. Его слова передает издание РИА Новости.
По мнению бывшего лидера Штатов, атака на Израиль стала возможной, потому что некоторые государства воспринимают США, как слабую и неэффективную страну, во главе которой стоит слабый лидер. Об этом Трамп заявил в ходе встречи со своими сторонниками в Айове.
Он также заявил, что если его выберут в качестве нового президента Соединенных Штатов, он будет оказывать помощь Израилю и откажется от поддержки Палестины.
Накануне Израиль подвергся атаке со стороны ХАМАС, нанесшей государству удар при помощи более чем 3000 ракет. Боевики ХАМАС также захватили несколько израильских поселений на юге страны.