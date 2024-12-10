Трамп объяснил, почему Канаде и Мексике стоит войти в состав США

В связи с этим республиканец задался вопросом: зачем субсидировать эти страны? Он

США ежегодно выделяет Канаде более $100 млрд, а Мексике почти $300 млрд, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Он предложил им вместо получения субсидий войти в состав США, сообщает журнал Newsweek.

2 декабря состоялись переговоры Трампа с премьером Канады Джастином Трюдо, в ходе которых республиканец сказал, что из-за нелегальных мигрантов Канада может стать 51-м штатом США. Также он предупредил канадского премьера о том, что после инаугурации введет пошлины на ввоз товаров в размере 25%.

Ранее сообщалось о том, что Трамп начинает конкретизировать свою внешнеполитическую программу.