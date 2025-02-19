У России есть возможность уничтожить все города Украины, однако она не делает этого, так как президент РФ Владимир Путин не хочет такого исхода событий, заявил американский лидер Дональд Трамп. Его слова передает РИА Новости.

Трамп выразил недовольство позицией Киева, который отказался признавать результаты переговоров в Эр-Рияде. Политик отметил, что у властей Украины было достаточно времени, чтобы сесть за стол переговоров.

Встреча представителей РФ и США состоялась 17 февраля в Эр-Рияде.

Позднее стало известно, что потом представителем США будет Кит Келлог.

Ранее в России заявили, что Зеленский стал сколачивать коалицию из всех, кого обидел Трамп.