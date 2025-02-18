Украинский президент Владимир Зеленский предпринял попытку объединить в коалицию всех тех, кого обидел новый президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима. Его мнение привел ТАСС.

С точки зрения посла Зеленский окончательно плюнул на свой народ. Он решил прекратить общаться с собственными подданными, решив сосредоточиться на другом.

«Зеленский занят более важной деятельностью — это попытки собрать «коалицию обиженных на Трампа». Без нее его личные перспективы становятся не просто призрачными, а пугающими», — указал он.

Мирошник добавил, что Зеленский мечется между разными странами, дает большое количество интервью и вообще ведет себя крайне суетно. Стало понятно, что его ни капли не заботит судьба украинцев, он обеспокоен только собственным благополучием и сохранением власти.

Ранее Зеленского обвинили в серьезной ошибке, которую он допустил при разговоре с США о выдаче прав на добычу полезных ископаемых. Ему стоило привязать передачу прав на ресурсы с оказанием помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Украинский президент не сделал этого и тем самым стратегически промахнулся мимо цели.