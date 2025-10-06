Трамп объяснил свой «стратегический» спуск по лестнице, намекнув на неудачи Байдена

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления провел необычное сравнение, заявив о своем преимуществе в преодолении лестничных пролетов перед действующим лидером страны Джо Байденом.

По словам Трампа, секрет его уверенности прост — он сознательно выбирает медленный и осторожный темп.

«У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду. Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно. Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно», — поделился своей философией экс-лидер, выступая на параде в честь ВМС США в Вирджинии.

Прямую трансляцию с мероприятия, где прозвучали эти слова, проводил Белый дом. Ирония комментариев Трампа становится особенно заметной на фоне многочисленных инцидентов с его политическим оппонентом. Джо Байден не раз оказывался в центре внимания из-за падений с трапа самолета и велосипеда, а также случаев, когда он оступался и терял направление движения во время публичных мероприятий.

Ранее сообщалось о том, что более половины американцев критикуют Трампа.