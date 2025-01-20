Трамп нашел способ вернуть экономическую мощь США

Дональд Трамп во время церемонии инаугурации заявил, что намерен в скором времени ввести режим чрезвычайного положения в энергетической сфере.

Дональд Трамп признался в ходе выступления в Капитолии, что обеспокоен экономической ситуацией. По его мнению, кризис инфляции в США связан с тем, что в стране слишком жестко запустили энергосферу. По этой причине одним из первых указов станет введение режима ЧС в энергетике, что поспособствует активной добычи газа и нефти. Постепенно Трамп надеется вернуться к снижению инфляции и улучшению многих областей на этом фоне.

«Мы будем бурить, бурить и еще раз бурить <...> С моими действиями мы положим конец зеленой сделке и отменим обязательный переход на электромобили», — заявил Трамп во время выступления в ходе инаугурации.

Республиканец считает, что это будет полезно для американцев и особенно обрадует автомехаников, у которых снизилось количество работы и зарплаты на фоне нормы о переходе на электрические автомобили.

Однако восстановить хорошие экономические показатели Трамп надеется не только за счет экспорта ресурсов, но и за счет Службы внешних доходов. Это новое ведомство, которое будет способствовать «огромному» доходу с помощью пошлин, собранных от других стран. По словам Трампа, все новые шаги в области энергетики и торговли помогут восстановить экономическую мощь США.

Ранее сообщалось, что в ходе выступления Дональд Трамп пообещал остановить все войны мира.