Трамп объявил, что Армения и Азербайджан подпишут в Белом доме мирный договор

В Белом доме 8 августа состоится подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Об этом в своем аккаунте в социальной сети Truth Social сообщил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

Президент США отметил, что его страна заключит двусторонние соглашения с этими государствами. Он выразил уверенность, что это позволит реализовать экономический потенциал региона.

Глава США выразил удовлетворение в связи с деятельностью руководителей Армении и Азербайджана, охарактеризовав предстоящий день как важный и значимый.

«Президент (Азербайджана Ильхам. – Прим. РЕН ТВ) Алиев и премьер-министр (Армении Никол. – Прим. ред.) Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирных соглашений», – написал Трамп.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 8 августа в Белом доме состоится встреча между Дональдом Трампом, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Газета The Washington Post предположила, что в ходе этой встречи может быть объявлено о подписании мирного соглашения между странами.