Трамп объявил о начале продаж своей новой книги «Спасти Америку»
В США стартовали продажи книги Дональда Трампа «Спасти Америку»
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Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил о начале продаж своей новой книги «Спасти Америку». Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.
В своей книге Трамп делится видением будущего Соединенных Штатов и подводит итоги своего президентского срока с 2016 по 2020 годы.
Книга поступила в продажу по цене $99 за экземпляр. Стоимость подписанной Трампом версии составила $499. Политик также отметил, что он написал 15 книг, большинство из которых — в соавторстве.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Трамп одержал победу, набрав 312 голосов выборщиков и получив поддержку 76,8 млн американцев.
Итоги выборов будут окончательно утверждены Конгрессом 6 января, а инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.
Ранее издание The Guardian сообщило, что Дональд Трамп будет вести переговоры с Украиной с позиции президента РФ Владимира Путина.