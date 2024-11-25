Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил о начале продаж своей новой книги «Спасти Америку». Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

В своей книге Трамп делится видением будущего Соединенных Штатов и подводит итоги своего президентского срока с 2016 по 2020 годы.

Книга поступила в продажу по цене $99 за экземпляр. Стоимость подписанной Трампом версии составила $499. Политик также отметил, что он написал 15 книг, большинство из которых — в соавторстве.

Выборы президента США прошли 5 ноября. Трамп одержал победу, набрав 312 голосов выборщиков и получив поддержку 76,8 млн американцев.

Итоги выборов будут окончательно утверждены Конгрессом 6 января, а инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января.

Ранее издание The Guardian сообщило, что Дональд Трамп будет вести переговоры с Украиной с позиции президента РФ Владимира Путина.