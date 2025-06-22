Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в соцсетях об успешном ударе Военно-воздушных сил США сразу по трем ядерным объектам Ирана.

Американский военный самолет сбросил «полный арсенал бомб» на ядерный объект в иранском Фордо, о чём проинформировал Дональд Трамп.

После того как ВВС США нанесли удары по Ирану, Дональд Трамп обратился к властям этой страны с призывом к мирному урегулированию конфликта.

Ранее уже сообщалось, что атаке подвергся крупный ядерный объект в иранском Исфахане. В результате инцидента были повреждены шесть зданий, о чем проинформировало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Среди атакованных объектов — два завода, а также здание, где производят таблетки из низкообогащенного урана, и цех, где занимаются очисткой загрязнённого оборудования. Также под обстрел попали офис и две лаборатории.