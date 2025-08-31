Трамп объявил охоту на причастных к теории о «российском следе»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о возможности привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к расследованию так называемого «российского следа» в его избирательной кампании. Соответствующее заявление было сделано им в беседе с изданием Daily Caller.

Глава Белого дома не стал утверждать, что аресты последуют обязательно, однако выразил уверенность в их необходимости. По его словам, действия высокопоставленных чиновников, продвигавших опровергнутую теорию, нанесли серьезный ущерб национальной безопасности страны. Трамп охарактеризовал их действия как «позорные», обвинив в мошенничестве и сознательной лжи.

Отвечая на вопрос, президент уточнил, что его нисколько не смутила бы перспектива ареста экс-руководителей ЦРУ и ФБР. Он также допустил, что кампания по дискредитации его администрации при помощи неподтвержденных данных о связях с Москвой может быть квалифицирована как государственная измена.

