Глава ЦРУ Уильям Бернс приехал в Киев, чтобы оказали давление на украинские власти, которые могут передать новому президенту США Дональду Трампу компромат на действующего лидера США Джо Байдена. Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Бернс, считает он, спешит оговорить с Зеленским действия Киева, когда Трамп начнет проверку бюджета, из которого на финансирование Украины выделяли миллиарды долларов.

По мнению Мирошника, администрация Трампа будет пытаться найти любой компромат на демократов, а Киев — самое удачное место для этого.

Недавно бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сравнил украинских политиков с пассажирами «Титаника», которые не умеют плавать.

Также он отметил, что привлечение в ВСУ дополнительных человеческих ресурсов не изменит ситуацию на фронте.

Ранее сообщалось о том, что администрация Трампа продолжит оказывать поддержку Киеву.