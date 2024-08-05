Трамп обвинил Байдена и Харрис в падении фондовых рынков

Экс-президент США, кандидат на выборах главы государства Дональд Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена и другого кандидата Камалу Харрис в падении фондовых рынков.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social. Он назвал двух политиков некомпетентными.

«А я вам говорил! Камала [Харрис] не имеет ни малейшего понятия [об этом]. А Байден крепко спит. Во всем виноваты некомпетентные власти США!», — написал Трамп.

В понедельник, 5 августа, ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, который отражает колебание курсов акций 225 крупных японских компаний, упал на 12,4% по итогам торгов. Специалисты объясняют этот обвал опасениями из-за возможной рецессии в США, где статистика рынка труда 2 августа показала низкие значения на рынке. Также причиной этого стало укрепление иены.

Специалисты предупреждают, что падение на японской бирже усугубит кризисные явления на фондовых рынках в Северной Америке. Там еще в четверг фиксировалась неутешительная динамика на фоне слабых статистических данных о ситуации на рынке труда и в производственном секторе.

Ранее сообщалось, что США разрешили до октября проводить финансовые операции с Мосбиржей.