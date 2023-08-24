Трамп обвинил Байдена в неспособности остановить конфликт на Украине

Экс-глава Белого дома считает, что США в данный момент вовлечены в те события, которые происходят на востоке Европы. Забота президента – вытащить страну из этой сложной и затратной ситуации. Байден не способен это сделать, поскольку вместо действительно важных дел предпочитает фотографироваться на пляже. Все это Дональд Трамп изложил журналисту Такеру Карлсону, который выпустил видеоролик с речью бывшего президента.

Он также пообещал самостоятельно справиться с данной проблемой в том случае, если сможет вернуться в Белый дом. Трамп заявил, что сделает это очень легко, поскольку в этом и состоит обязанность главы государства.