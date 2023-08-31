Трамп обвинил Байдена в превращении Америки в банановую республику

По его мнению, только в таких отсталых странах власти преследуют своих политических соперников.

Экс-президент Соединенных Штатов записал видеообращение и разместил его в социальных сетях. В нем он резко обрушился на главу Белого дома.

«Это происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов», - указал он.

Дональд Трамп также считает, что наступившие времена являются темными для США. Подчиненных нынешнего американского лидера он назвал бандитами и фашистами, а культивируемый ими стиль управления государством – фашистским.