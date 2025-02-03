Трамп новыми тарифами обвалил рынки криптовалют

На фоне решения Трампа о введении пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики цифровые валюты продолжают терять свою стоимость.

Так, Bitcoin опустился до трехнедельного минимума, Ethereum достиг самого низкого уровня с начала сентября 2024 года, а Toncoin торгуется на минимуме с марта 2024 года.

Согласно последним данным, Bitcoin упал на 6,12%, достигнув отметки в $94,1 тыс. Ethereum потерял 19,71% и понизился до $2,5 тыс., в то время как Toncoin подешевел на 20,37%, до $3,7 тыс. В результате этих потрясений общая капитализация рынка криптовалют сократилась на 10% всего за сутки.

Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин, который затрагивает товары из нескольких стран. В частности, США установили ставку 10% на товары из Китая, 25% на товары из Мексики и 10% на энергоресурсы, а также 25% на остальной импорт из Канады. В случае ответных мер со стороны этих стран пошлины могут быть увеличены.

Канада и Мексика уже объявили о намерении ввести ответные пошлины и не исключили принятия дополнительных экономических мер. В свою очередь, Китай готовится подать иск во Всемирную торговую организацию, чтобы оспорить действия США.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что интернет-площадки начали принимать криптовалюту мемкоин.