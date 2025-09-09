Дональд Трамп обвинил Россию в срыве мирного урегулирования на Украине, заявив о намеренном затягивании конфликта. В Кремле отвергли эти претензии, подчеркнув приверженность национальным интересам. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп в своем очередном публичном выступлении возложил на Россию ответственность за срыв потенциальных мирных договоренностей по Украине. Он заявил, что Москва якобы сознательно затягивает процесс, возобновляя боевые действия в ключевые моменты.

По словам Трампа, каждый раз при приближении к диалогу российская сторона совершает резкие силовые действия, что, по его мнению, полностью неприемлемо. Эти заявления прозвучали в рамках беседы с одним из американских журналистов.

Со стороны официальной Москвы последовала незамедлительная реакция. Российские власти категорически отвергли подобные обвинения, назвав их бездоказательными.

Ранее сообщалось о том, что Трампу предложили прислушаться к Путину и удвоить дипломатические усилия.