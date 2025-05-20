Трамп планирует окончательно переложить поддержку Украины на ЕС

После того телефонного звонка, который состоялся между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, окончательно стало ясно, что вся поддержка Украины взваливается на плечи ЕС. Такое заявление сделала газета Financial Times.

Издание сослалось на некий высокопоставленный информированный источник из дипломатических кругов Европы. По его мнению, Трамп окончательно самоустраняется от поддержки Украины.

«Он отходит в сторону. Поддержка и финансирование Украины, а также давление на Россию — теперь все это на нас», — указал он.

По данным журналистов, в Европе были поражены тем, что президент Соединенных Штатов не собирается вводить новые санкции против РФ.

Ранее западная пресса заявила, что лидеры Европы оказались в шоке от заявлений Трампа после его общения с Путиным. Они были ошеломлены тем, по поводу чего сумели договориться главы США и России. С точки зрения европейских политиков, глава Соединенных Штатов готов продать интересы Украины ради заключения мира.