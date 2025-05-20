Трамп шокировал европейских лидеров после своего разговора с Путиным

Те заявления, которые президент США Дональд Трамп сделал после телефонного звонка российскому лидеру Владимиру Путину, шокировали глав европейских государств. Об этом сообщила газета Financial Times.

Сразу же после телефонного разговора между Путиным и Трампом глава Белого дома позвонил руководителям государств Европы и Еврокомиссии. Все они были шокированы тем, что сообщил им глава Соединенных Штатов.

«Были ошеломлены описанным президентом США содержанием того, о чем договорились стороны», — указали журналисты.

Они сослались на информацию, полученную от источника, знакомого с содержанием этих телефонных разговоров. Их можно трактовать как готовность Трампа отказаться от роли посредника при установлении мира в украинском конфликте. Он также способен, по мнению Европы, «продать интересы Украины» для того, чтобы заключить сделку с РФ и прекратить боевые действия.

Ранее телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа назвали примером дипломатии высшего уровня. Так считает депутат Госдумы Белик. По словам парламентария, переговоры показали прагматичный подход обеих сторон к вопросам безопасности, особенно в контексте недавних консультаций в Стамбуле. Депутат подчеркнул: Россия показала, что заинтересована не во временных перемириях, а в устойчивом мирном урегулировании, основанном на конкретных договоренностях.