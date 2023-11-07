Трамп отказался ехать на Украину по приглашению Зеленского

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пригласил миллиардера Дональда Трампа приехать в Киев. С его слов, он намерен за 24 минуты при личной встрече переубедить 45-го президента США, что украинский конфликт не решаем за 24 часа, как раньше заявлял американец.

В ответ на приглашение Зеленского Трамп заявил, что не намерен приезжать на Украину, тем более по такому странному поводу и в условиях проводимой Россией СВО.

«Я уважаю президента Зеленского, но думаю, что было бы неуместно ехать в Украину в это время», — высказывание Трампа приводит американское издание «Newsmax.com».

В продолжение темы Трамп напомнил Зеленскому, что сейчас с украинским руководством имеет дело администрация нынешнего главы Белого дома Джозефа Байдена, и ему бы не хотелось создавать конфликт интересов.