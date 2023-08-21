Трамп отказался от дебатов республиканцами перед выборами президента США

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался принимать участие в дебатах с другими республиканцами, участвующими в президентской гонке. Об этом сообщили Truth Social в своих социальных сетях, передает издание ТАСС .

Принятое решение Трамп объяснил тем, что и без того значительно опережает своих соперников из партии. Он заявил о том, что американцы и без того знают, насколько успешным было его президентство и перечислил несколько своих заслуг на посту.

Уточняется также, что дебаты претендентов на пост главы Штатов от республиканцев состоятся 23 августа.

Недавно стало известно о скачке рейтинга Трампа среди республиканцев после того, как против него были выдвинуты новые обвинения. Теперь количество сторонников трампа в партии составляет 63%.