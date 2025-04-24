Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о том, готов ли он признать Крым российской территорией.

Глава Белого дома заявил, что сначала хочет добиться завершения конфликта, а также добавил, что у него «нет любимчиков».

«Что же, все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась…» — сказал Трамп журналистам на видео, которое транслировали средства массовой информации.

Ирландский журналист Чей Боуз обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом прекратить помогать главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Свою позицию он объясняет тем, что Зеленский и антитрамповская клика в Брюсселе и Лондоне говорят миру «нет».

Ранее украинский эксперт Шеслер назвала причины отказа Зеленского от перемирия.