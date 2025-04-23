Пресса заявила о том, что широко анонсированная ранее встреча европейских, украинских и американских политиков в Лондоне, посвященная урегулированию украинского конфликта, не состоится. Глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер пояснила, почему встреча на высшем уровне в столице Британии сорвалась. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, предложенный европейскими странами проект и инициативы Трампа соответствовали в первую очередь политическим интересам Киева. Заморозка по линии сегодняшнего боевого соприкосновения, отказ России от претензий на части Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, остающихся под контролем украинской армии, согласие Москвы на то, что США возьмут под контроль Запорожскую АЭС и территорию вокруг нее – для России указанные проекты выглядели неприемлемыми, однако в Лондоне мнение Москвы обсуждать не планировали.

Эксперт добавила, что для главаря киевского режима неприемлем был тот факт, что требовался компромисс со стороны Незалежной, который заключался в признании Крыма российским. Помимо этого, для Зеленского в принципе неприемлемы какая-либо форма перемирия или заморозка конфликта, поскольку в таком случае сразу состоятся выборы. Также перемирие должно наступить вследствие компромисса со стороны Незалежной, что приведет к падению рейтинга украинской власти.

По ее мнению, именно с этим связана его агрессивная риторика в преддверии встречи в Лондоне, и теперь украинский лидер выглядит неадекватным нынешней ситуации.

Ранее обозреватель Онуфриенко назвал причину срыва Киевом пасхального перемирия.