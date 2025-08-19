Трамп отказался звонить Путину при лидерах ЕС

Дональд Трамп объяснил, почему не стал звонить Владимиру Путину в присутствии лидеров стран ЕС, назвав такой поступок неуважением к российскому президенту и указав на холодные отношения между Кремлем и европейскими столицами.

Американский президент Дональд Трамп раскрыл причины своего отказа от телефонного звонка Владимиру Путину во время встречи с лидерами Европейского союза. По его словам, такой шаг стал бы проявлением неуважения к российскому лидеру, учитывая напряженные отношения между Москвой и европейскими столицами.

Трамп подчеркнул, что Путин в принципе избегает прямого общения с представителями Европы, что является частью системной проблемы в международной дипломатии. Президент США также отметил, что Белый дом сам годами не поддерживал полноценного диалога с Россией, что усугубляет ситуацию.

Ранее Трамп заявил о том, что разрешение украинского конфликта лежит на плечах Путина и Зеленского.