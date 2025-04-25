Трамп оценил ход переговоров с Ираном
Трамп: переговоры США и Ирана по ядерному досье Тегерана идут хорошо
Фото: [flickr.com]
Президент США Дональд Трамп положительно оценил ход переговоров с Ираном.
Он отметил, что с представителями республики еще предстоит провести несколько встреч.
Переговоры по ядерному досье Тегерана идут хорошо, добавил американский лидер.
«Мы могли бы иметь очень хорошее решение. И сохранено было бы много жизней», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в ходе протокольной съемки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Овальном кабинете Белого дома.
Ранее сообщалось о том, что Иран сделал новое предложение США по ядерной программе.