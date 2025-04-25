Трамп оценил ход переговоров с Ираном

«Мы могли бы иметь очень хорошее решение. И сохранено было бы много жизней», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в ходе протокольной съемки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Овальном кабинете Белого дома.