Иран сделал новое предложение США по ядерной программе

Портал Axios со ссылкой на информированные источники сообщил, что Иран предложил США заключить промежуточную сделку по ядерной программе Тегерана, так как не укладывается в установленный Дональдом Трампом срок.

Трамп давал Ирану два месяца для заключения новой ядерной сделки с США, однако в Тегеране сочли такие условия невыполнимыми. Кроме того, не все пункты договора устраивают иранские власти. В связи с этим министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с новым предложением через спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

По данным портала, Иран предложил договориться с США о промежуточном соглашении по ядерной программе Тегерана. Подробности и условия пока неизвестны.

При этом представители миссии Ирана при ООН не подтвердили информацию о новой сделке.

Напомним, что между Ираном и США состоялся первый раунд переговоров. Следующий раз глава МИД Ирана и спецпосланник президента США встретятся 26 апреля.

Ранее сообщалось, что Иран выразил готовность вновь обсудить свою ядерную программу с Европой.