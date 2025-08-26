Трамп оценил риск начала мировой войны из-за Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал уверенность в том, что украинский конфликт не перерастет в полномасштабное глобальное противостояние.

В ходе беседы с представителями прессы, состоявшейся в Белом доме, политик категорично отверг подобный сценарий, заявив: «Мировой войны у нас не будет».

Трамп также отметил, что, по его данным, Москва готова к поиску дипломатических решений. Однако он подчеркнул, что ключевым условием для любого урегулирования является достижение консенсуса между всеми вовлеченными в конфликт сторонами.

Ранее Трамп заявил о прекращении прямого финансирования Украины со стороны США.