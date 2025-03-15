Трамп оценил телефонные переговоры США с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Минюсте сообщил об «очень хороших звонках» с Россией и Украиной.

Он заявил о том, что представители Киева согласились на прекращение огня, если Россия тоже поддержит это решение.

Трамп подчеркнул, что переговоры с российской стороной по вопросу прекращения огня проходят «тяжело», однако отметил, что Америка получает хорошую обратную связь.

При этом хозяин Белого дома заявил, что совсем недавно получил «довольно хорошие новости» по вопросу урегулирования кризиса.

Ранее Трамп назвал Байдена мошенником из-за того, что он втянул США в «заваруху» с РФ.