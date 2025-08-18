Трамп отверг любые идеи вступления Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским сделал категоричное заявление. Американский лидер четко обозначил, что Украина не станет членом НАТО.

Глава Белого дома подчеркнул, что речь о невозможности членства Украины в Североатлантическом альянсе шла «задолго до президента Путина».

Напомним, Зеленский в качестве одной из «гарантий безопасности» для Украины называл ее членство в НАТО. 30 сентября 2022 года на фоне начала Россией специальной военной операции (СВО) подписал заявку на ускоренное вступление в альянс.

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что одним из условий завершения украинского конфликта является отказ Киева от интеграции с военным блоком. Российский лидер отмечал, что именно страны НАТО оказывают большое влияние на нынешний конфликт на Украине, поставляя на ее территорию свои оружие и боеприпасы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европейского союза (ЕС) также заинтересованы в окончании конфликта на Украине.